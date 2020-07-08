В ВОЗ оценили риск распространения бубонной чумы

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не считают риск распространения бубонной чумы слишком высоким. Однако подобные комментарии там уже давали по поводу коронавируса, а заражения инфекцией с гораздо большей летальностью уже зафиксированы на севере Китая, где объявили третий уровень эпидемиологической опасности. Такая же ситуация наблюдается в Монголии, а в граничащей с ней Бурятии убеждают население временно прекратить охоту на сурков. Грызунов стали ловить и делать анализы на наличие бактерий.

Установлено, что бактерии чумы переносят не только грызуны, но и блохи, которые находятся у них в шерсти. Поэтому чтобы заразиться, необязательно есть мясо. Термическая обработка убивает бактерии, но если приготовление шло не по рецепту, есть шанс не встать из-за стола. Болезнь прогрессирует настолько быстро, что человек может не успеть обратиться за медицинской помощью.

Вплоть до конца XIX века чума считалась неизлечимой и унесла десятки миллионов жизней и продолжает оставаться крайне опасной. Природные очаги чумы сохраняются по всей планете, поэтому единичные случаи заболевания все еще фиксируются. В том числе и пресс-секретарь ВОЗ Маргарет Харрис заявляла, что бубонная чума оставалась рядом с человеком веками. Но на данный момент риск распространения не рассматривается как высокий.