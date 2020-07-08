Суд в Киеве вновь не смог избрать меру пресечения для Порошенко

В Киеве Печерский районный суд вновь не смог избрать меру пресечения для бывшего президента Украины Петра Порошенко по делу о незаконном назначении главы службы внешней разведки в связи с тем, что прокуратура отозвала свое ходатайство.

Незадолго до этого сторона обвинения настаивала на том, чтобы продлить сроки расследования этого дела еще на несколько месяцев, но уже в зале заседания было объявлено о том, что проверка завершена и необходимости в избрании меры пресечения нет.

Следствие лишь просит о более мягкой мере - являться по первому вызову в суд.

Напомним, что Порошенко было предъявлено обвинение в нарушении полномочий и давлении на главу службы внешней разведки при назначении одного из его заместителей - Сергей Семочко занял этот пост в обход СНБО. Однако сам экс-президент считает, что таким образом с ним пытаются расквитаться нынешние власти.