В Москве откроют театры с 1 августа

Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что с 1 августа в Москве разрешат открыть театры, однако с ограничениями по заполняемости залов.

«В Москве разрешают открыть театры с тем, чтобы в залах собиралось 50% зрителей. И это будет с 1 августа», - сказал Швыдкой.

Помимо этого, он выразил надежду, что к сентябрю число зрителей в зале будет увеличено, пишет РИА Новости.



В связи с пандемией коронавируса на территории страны все театры были закрыты в конце марта 2020 года.