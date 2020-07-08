Джигурда пригрозил увольнением губернатору Нижегородской области после задержания

Актер Никита Джигурда, задержанный в селе Дивеево, пригрозил увольнением губернатору Нижегородской области Глебу Никитину.

Актер был задержан полицией при посещении Свято-Троицкого монастыря в селе Дивеево в Нижегородской области. При задержании на него был составлен протокол, после чего Джигурда пригрозил губернатору увольнением.

«Губернатора Глеба Никитина я постараюсь уволить с занимаемой должности», - заявил актер.

Село Дивеево было закрыто на карантин по указу губернатора в конце апреля после обнаружения COVID-19 у нескольких десятков сестер Свято-Троицкого монастыря.