В Роспотребнадзоре рассказали, какие животные переносят бубонную чуму

В Роспотребнадзоре рассказали «Звезде», какие животные могут быть переносчиками бубонной чумы, а также оценили вероятность ее попадания в Россию.

В ведомстве отметили, что круг известных в настоящее время теплокровных носителей возбудителя чумы очень обширен и включает более 300 видов млекопитающих и три вида птиц. Чумой болеют многие млекопитающие: грызуны, зайцеобразные, хищные, копытные, птицы значительно реже. Переносчиками чумы помимо прочих являются 162 вида и 18 подвидов блох.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что занос инфекции со стороны Монголии и Китая на территорию РФ крайне маловероятен. Там, где выявлены случаи заболевания чумой, проведены все необходимые профилактические мероприятия, в том числе введен карантин. Больные изолированы, все контактировавшие с ними прошли медицинское наблюдение, у них не выявили никаких симптомов чумы.

В РФ усилен контроль на границе с Монголией и Китаем, проводят мониторинг. В Роспотребнадзоре заверили, что ситуация полностью контролируется.

Ранее в Монголии и Китае, недалеко от границы с Россией, было зафиксировано несколько случаев заражения людей бубонной чумой.