Туроператоры России назвали сроки возобновления международного авиасообщения

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали возможный сценарий возобновления международных перелетов. Исполнительный директор ассоциации Майя Ломидзе заявила, что все может поменяться в любой момент.

«Сейчас мы понимаем, что до конца июля крайне маловероятно, что откроют авиасообщение с какими-то туристическими направлениями - 99% что нет. Август сильно под вопросом», - заявила она в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам Ломидзе, вероятным сроком открытия границ на данный момент остается конец сентября или октябрь 2020 года. Пессимистичный прогноз - декабрь.

Ранее в Минтрансе опровергли возобновление авиасообщения РФ и Турции с 15 июля. Глава ведомства Евгений Дитрих заявил, что ни о каком возобновлении речи не идет.