Мэра Саяногорска задержали в состоянии алкогольного опьянения: видео

МВД по Республике Хакасия опубликовало видео задержания мэра Саяногорска Михаила Валова в состоянии алкогольного опьянения в среду, 8 июля.

На кадрах, представленных с видеорегистратора, видно, что сотрудники полиции остановили автомобиль чиновника около трех часов ночи. В патрульном автомобиле Валову были разъяснены критерии, по которым инспекторы определили признаки его состояния, в числе которых запах алкоголя, нарушение речи и изменения окраса кожных покровов лица, после чего предложили пройти медосвидетельствование на месте, однако он отказался.

Свое решение мэр аргументировал тем, что сомневается в точности алкотестера предлагаемого сотрудниками ГИБДД, так как принимает лекарственные препараты, способные повлиять на результат.

Для проведения экспертизы Валов был направлен в Саяногорскую городскую больницу .

«В результате медосвидетельствования было установлено наличие этилового спирта в концентрации 0,91 мг. Сотрудниками ГИБДД составлен протокол по признакам правонарушения предусмотренного ч. 1 ст 12.8 КоАП РФ. Автомобиль помещен на штраф стоянку», - рассказал «Звезде» начальник ОИиОС МВД по региону Сергей Кузнецов.

Протокол будет рассмотрен 17 июля в мировом суде, сообщил градоначальник на своей странице в Facebook.