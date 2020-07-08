Минздрав одобрил новый препарат от COVID-19

Минздрав РФ одобрил новый препарат от COVID-19 от ярославской компании «Р-Фарм».

Препарат, получивший название «Коронавир», представляет собой таблетки в пленочной оболочке в упаковке на 200 мг. Согласно информации из Государственного реестра лекарственных средств, он прошел регистрацию 6 июля.

Отмечается, что применение препарата возможно только в условиях стационара. Также будет учитываться каждый факт его применения в Единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения. В гражданский оборот препарат должен поступить с 1 января 2021 года, следует из информации в Госреестре.