Никиту Джигурду задержали в «коронавирусном» селе Дивеево
Село Дивеево было закрыто на карантин в конце апреля из-за обнаружения коронавируса у нескольких десятков сестер Свято-Троицкого монастыря.
© Видео: Затоновости Саров, Вконтакте © Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости
Актер Никита Джигурда задержан полицией при посещении монастыря в селе Дивеево в Нижегородской области. Об этом сообщила спутница актера Оксана Шкода.
«Мы отказываемся давать пояснения. Едем в прокуратуру», - написала Шкода на своей странице «ВКонтакте».
Село Дивеево было закрыто на карантин в конце апреля из-за обнаружения коронавируса у нескольких десятков сестер Свято-Троицкого монастыря. Заболевших изолировали, в селе проводятся массовые тесты на COVID-19.