Школьные линейки 1 сентября пройдут в измененном формате
Непосредственно формат обучения, подразумевающий очный режим, изменяться не будет.
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Праздничные школьные линейки 1 сентября в 2020 году состоятся в измененном формате для соблюдения мер безопасности в связи с коронавирусной пандемией. Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.
«Мы немножко в другом формате их проведем, но школьники придут в школы, мы очень надеемся, что учителя придут в школы, и начнется образовательный процесс», - сказал он на конференции «Первые итоги пандемии».
Кравцов отметил, что непосредственно учебный год начнется также с соблюдением всех необходимых мер безопасности. Очный формат обучения, по его словам, изменяться не будет.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что сдать ЕГЭ в школах можно будет без масок и перчаток. Тотальные требования по их использованию вводить не планируется.