Школьные линейки 1 сентября пройдут в измененном формате

Праздничные школьные линейки 1 сентября в 2020 году состоятся в измененном формате для соблюдения мер безопасности в связи с коронавирусной пандемией. Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.

«Мы немножко в другом формате их проведем, но школьники придут в школы, мы очень надеемся, что учителя придут в школы, и начнется образовательный процесс», - сказал он на конференции «Первые итоги пандемии».

Кравцов отметил, что непосредственно учебный год начнется также с соблюдением всех необходимых мер безопасности. Очный формат обучения, по его словам, изменяться не будет.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что сдать ЕГЭ в школах можно будет без масок и перчаток. Тотальные требования по их использованию вводить не планируется.