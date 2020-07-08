«Под угрозой достижения десятилетий»: Мишустин оценил влияние COVID-19 на борьбу с бедностью
По словам председателя правительства, для преодоления последствий пандемии нужно приложить множество совместных, скоординированных усилий.
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Председатель правительства России Михаил Мишустин рассказал, что из-за пандемии коронавируса под угрозой оказались достижения нашей страны в борьбе с бедностью.
«Под угрозой оказались наработанные за предыдущие десятилетия достижения в области сокращения бедности и обеспечения занятости нашего населения», - отметил Мишустин.
По его словам, для преодоления последствий COVID-19 нужно приложить множество совместных, скоординированных усилий, которые помогут восстановить сферу труда и гарантировать социальную защиту для каждого.