Матвиенко рассказала, почему Медведев не получит статус сенатора автоматически

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко объяснила, почему заместитель председателя Совета безопасности РФ, бывший президент страны Дмитрий Медведев не получит статус сенатора автоматически. По ее словам, этого не предусматривает Конституция.

«Что касается права президента РФ стать пожизненным сенатором, то это не происходит автоматически. Статья 95 Конституции не предусматривает автоматического решения, потому что там есть право отказа», - подчеркнула Матвиенко.

По ее словам, это будет исправлено. В пакет законов войдет механизм, по которому бывшие президенты России и другие заслуженные граждане смогут получить статус пожизненного сенатора.