Желтая разметка пропадет с пешеходных переходов в Москве

В целях повышения безопасности дорожного движения в Москве отменили желтую разметку на регулируемых пешеходных переходах. Как заявили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД), отсутствие желтого цвета негативно на безопасность не повлияет.

«В условиях города на регулируемых переходах желтая разметка не оказывает большого влияния на безопасность, а в дождь, наоборот, снижает сцепление (опасно для мотоциклов). А еще черно-белые зебры не портят вид улиц», - говорится в официальном аккаунте ЦОДД в Twitter.

Ранее скорость движения автотранспорта в Москве предложили снизить до 50 километров в час. По словам руководителя ЦОДД Михаила Кизлыка, такие рекомендации дает Всемирная организация здравоохранения.