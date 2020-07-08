Украина расторгла меморандум с Россией по борьбе с терроризмом

Кабмин Украины расторг меморандум с Россией по борьбе с терроризмом. Соответствующее решение было принято на заседании кабинета министров сегодня, 8 июля.

Отмечается, что таким решением украинская сторона планирует создать «новые политические и правовые основания для защиты государственных интересов». Меморандум расторгнут по инициативе СБУ, сообщается на сайте кабмина Украины.

Меморандум между Россией и Украиной по борьбе с терроризмом был подписан в Ялте летом 2012 года. С тех пор он ежегодно продлевался в автоматическом режиме.