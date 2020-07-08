Пламя и клубы черного дыма: в Татарстане полыхает крупный ТЦ

В Республике Татарстан в городе Альметьевск загорелся крупный ТЦ «Панорама». Видео пожара попало в Сеть.

На кадрах видны клубы черного дыма, поднимающиеся от нескольких очагов возгорания. На землю падают куски фасада здания, оно окутано дымом.

По сообщению регионального МЧС, во время пожара в ТЦ находились только сотрудники охраны, он не работал. Все люди эвакуированы, пострадавших и погибших нет. В 15.15 мск пожар был локализован.