Пламя и клубы черного дыма: в Татарстане полыхает крупный ТЦ
Пострадавших и погибших нет.
© Видео: Главное управление МЧС России по Татарстану, Вконтакте © Фото: Главное управление МЧС России по Татарстану, Вконтакте
В Республике Татарстан в городе Альметьевск загорелся крупный ТЦ «Панорама». Видео пожара попало в Сеть.
На кадрах видны клубы черного дыма, поднимающиеся от нескольких очагов возгорания. На землю падают куски фасада здания, оно окутано дымом.
По сообщению регионального МЧС, во время пожара в ТЦ находились только сотрудники охраны, он не работал. Все люди эвакуированы, пострадавших и погибших нет. В 15.15 мск пожар был локализован.