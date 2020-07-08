Свадебный протест: в Италии невесты требуют снять запрет на пышные церемонии из-за карантина

В Риме у легендарного фонтана Треви на акцию протеста вышли 15 девушек в свадебных платьях с требованием отменить запрет на проведение церемоний, который был введен из-за распространения коронавируса.

На данный момент в итальянской столице рестораны и кафе по-прежнему закрыты для банкетов, в результате чего многим молодоженам пришлось отказаться от традиционных торжеств или перенести их на следующий год.

Отмечается, что в поддержку необычной акции уже выступили представители свадебной индустрии.