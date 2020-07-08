На штрафстоянке в Нур-Султане нашли уссурийских тигров

На одной из штрафстоянок в Нур-Султане среди контейнеров и автомобилей обнаружили уссурийских тигров. Два хищника, Владик и Бен, еще в марте приехали из России, чтобы выступать в цирке.

В начале весны животные репетировали в столичном цирке Казахстана, однако из-за отсутствия документов их отправили на стоянку. В грузовике для перевозки хищники находятся уже четыре месяца.

Владельцы животных живут неподалеку, присматривают и ухаживают за своими питомцами. Но из-за бумажной волокиты хищников не выпускают из заключения. Когда это произойдет – неизвестно.