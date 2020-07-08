Россия отправила за рубеж более 600 аппаратов ИВЛ
По словам Дениса Мантурова, аппараты уже отгружены в Узбекистан, Сербию, Италию и Беларусь.
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В среду, 8 июля, глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что Россия направила другим странам свыше 600 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
«Более 600 аппаратов ИВЛ уже отгружено в Узбекистан, Сербию, Италию и Беларусь», - сказал министр на правительственном часе в Совете Федерации.
По словам Мантурова, российская сторона уже договорилась о продаже терминалов для измерения температуры Соединенным Штатам.
Отмечается, что для поиска иностранных контрагентов министерство подключило к работе российские торговые представительства, а также запустило онлайн-платформу для сбора заявок экспортеров.