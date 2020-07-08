Мощный поток воды в центре Геленджика едва не унес женщину: видео

Геленджик затопило из-за сильных проливных дождей. Улицы города в данный момент больше похожи на бурные реки. На одной из улиц сильным течением чуть не унесло женщину. Видео инцидента попало в Сеть.

На кадрах видно, как потоки воды несутся вниз по дороге. Женщину сбило с ног, она не может подняться. На помощь подоспели несколько мужчин, которым удалось вытащить терпящую бедствие.

На Краснодарский край 8 июля обрушилась непогода: по всему региону бушуют смерчи и льют дожди. Сильнее всего не повезло Геленджику: по сообщению местного сообщества «ВКонтакте», из-за ливней оказалась затоплена набережная и многие улицы в центре города.