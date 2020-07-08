В Италии врачи успешно разделили сиамских близнецов, сросшихся черепами

В Италии врачи впервые провели операцию по разделению сиамских близнецов, сросшихся черепами - одной из наиболее непростых форм слияний подобного рода.

Сложность состояла в том, что сращение коснулось не только костей, но и мозгового вещества. В сложнейшей хирургической операции участвовали более 30 специалистов, а подготовка к ней заняла год.

Операция прошла успешно. Двухлетние Префина и Эрфина, которые родом из Африки, чувствуют себя хорошо и находятся под наблюдением врачей в больнице Ватикана.