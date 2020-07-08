«Это профанация»: Пригожин отреагировал на намерение Канье Уэста стать президентом США

Чтобы баллотироваться в президенты страны, человек должен обладать знаниями в области юриспруденции и экономики, заявил продюсер Иосиф Пригожин в ответ на желание американского рэпера Канье Уеста стать лидером Соединенных Штатов.

По словам продюсера, политикой должны заниматься политики, а звезды шоу-бизнеса - музыкой. Однако он отметил, что в свете последних событий, произошедших в Америке с афроамериканцем Джорджем Флойдом, у рэпера есть реальные шансы.

«Это чистая профанация. Чтобы быть политиком, главой государства нужно обладать юридическими и экономическими знаниями, международными знаниями. Для этого и существует институт международных отношений, которые в течение всей жизни объясняют людям, что такое власть», - акцентировал Пригожин в интервью радиостанции «Говорит Москва».

О своем намерении участвовать в выборах президента США Канье Уест сообщил накануне в социальных сетях.





