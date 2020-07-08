Памфилова пообещала разоблачить ложь «политических побирушек и содержанок»
Глава ЦИК добавила, что на ложные обвинения и неправдивую информацию комиссия ответит фактическими опровержениями.
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Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова пообещала, что ЦИК продолжит разоблачать недостоверную информацию о голосовании по поправкам в Конституцию РФ.
«В основном просто идет откровенная ложь. От политических содержанок, политических побирушек и попрошаек. Продолжим разоблачать», - заявила Памфилова на заседании ЦИК.
Она добавила, что на ложные обвинения и неправдивую информацию ЦИК ответит фактическими опровержениями, не опускаясь, по словам Памфиловой, до личных оскорблений, допускаемых оппонентами.
Ранее Памфилова назвала очень достойной явку россиян на голосовании по поправкам в Конституцию. Явка превысила 60%.