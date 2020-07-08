В Кремле дали оценку отношениям России и Чехии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отношения с Чехией омрачены последними известными событиями, однако российская сторона выступает за добрые связи со всеми странами.

«Отношения с Чехией в последнее время были омрачены известными событиями с определенными недружественными шагами, предпринятыми на уровне муниципальных властей и центральных властей», - сказал пресс-секретарь.

По его словам, происходящее негативно сказывалось на общем фоне двусторонних отношений.

«Тем не менее, Российская Федерация выступает за добрые связи, доброе взаимодействие со всеми странами, включая Чешскую Республику», - подчеркнул Песков.

Напомним, что в апреле 2020 года в столице Чехии был демонтирован памятник советскому маршалу Ивану Коневу. В свою очередь российский МИД назвал эти действия возмутительными и циничными.