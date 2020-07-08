Порошенко разбил камеру журналиста по дороге в суд: видео

Экс-президент Украины Петр Порошенко 8 июля, проходя через толпу людей к Печерскому суду, разбил камеру журналиста.

На кадрах видно, как экс-глава страны продвигается сквозь толпу в сопровождении охраны. Он пожимает руки своим сторонникам, а потом «набрасывается» на камеру одного из журналистов издания «Наш Киев». Видео было опубликовано в Facebook данного СМИ.

Напомним, Печерский суд продолжает избирать меру пресечения Порошенко, который проходил сначала свидетелем, а потом и подозреваемым по делу о незаконном назначении замглавы Службы внешней разведки Сергея Семочко в обход СНБО. Следствие просит назначить меру пресечения в виде личного обязательства с запретом на выезд за границу.

Порошенко является фигурантом более 20 уголовных дел. Бывшего президента подозревают в коррупции, отмывании и краже денег, военных преступлениях и даже инкриминируют измену родине. Ранее он заявил о готовности сесть в тюрьму ради спасения своей страны.