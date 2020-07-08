«Летние» болезни: врач рассказал о рисках получить различные проблемы при неправильном образе жизни в жару

Врач высшей категории, доктор медицинских наук Андрей Спасский рассказал «Звезде» об основных правилах, которые надо соблюдать летом или, когда на улице устанавливается жара. Во-первых, следует избегать приема холодной жидкости, так как большая разница температур может вызвать такие заболевания как, ангина, трахеит, ларингит.

«Что касается большого объема количества жидкостей, то центр жажды находится у человека в ротоглотке. Если вы выпьете 10 литров воды, то не наступит чувство насыщения влагой, эта жидкость потом всосется в кровь, увеличится объем циркулирующей крови, а значит и нагрузка на сердце. Мы рекомендуем полоскать рот, а не пить воду, как это делают спортсмены. Это будет уменьшать чувство жажды при высоких температурах», - отметил он.

По словам врача, заниматься спортом тоже надо аккуратно, ведь это большая нагрузка на сердце - увеличивается частота сердечных сокращений и уровень артериального давления.

«Здесь экстремальное состояние организма, которое может привести к проявлению сердечно- сосудистых заболеваний», - отметил медик.

Также он порекомендовал носить в жару одежду из натуральных тканей, а не синтетику, так как она провоцирует серьезное потоотделение, с которым выходит большое количество микроэлементов, например калия.

«Это же касается и косметики. Нарушается микроциркуяция в тех участках кожи, которая покрыта косметикой», - уточнил Спасский.

Прием алкоголя в жару может спровоцировать случаи инфаркта или инсульта из-за повышения уровня артериального давления и частоты сердечных сокращений.