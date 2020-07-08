В ВОЗ признали возможной передачу коронавируса по воздуху

Во Всемирной организации здравоохранения признали существование рисков передачи коронавируса по воздуху, однако заявили о необходимости дополнительного рассмотрения свидетельств такого способа распространения заболевания.

Об этом сообщила технический эксперт ВОЗ Бенедетта Аллегранци.

Согласно ее словам, вирус может находиться в воздухе в закрытых помещениях, при условии, что они плохо проветриваются, а также что в них находится достаточно большое количество людей.

Соответствующую информацию представляют РИА Новости.

Ранее группа ученых из 32 государств мира обратились в организацию с призывом признать вероятность передачи вируса нового типа через мельчайшие частицы воздуха в помещениях.