В ВОЗ признали возможной передачу коронавируса по воздуху
Специалисты организации подчеркнули, что свидетельства, относящиеся к данному способу распространения вируса, нужно дополнительно изучить.
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Во Всемирной организации здравоохранения признали существование рисков передачи коронавируса по воздуху, однако заявили о необходимости дополнительного рассмотрения свидетельств такого способа распространения заболевания.
Об этом сообщила технический эксперт ВОЗ Бенедетта Аллегранци.
Согласно ее словам, вирус может находиться в воздухе в закрытых помещениях, при условии, что они плохо проветриваются, а также что в них находится достаточно большое количество людей.
Соответствующую информацию представляют РИА Новости.
Ранее группа ученых из 32 государств мира обратились в организацию с призывом признать вероятность передачи вируса нового типа через мельчайшие частицы воздуха в помещениях.