Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Кремле оценили ситуацию с коронавирусом в России

Егор Левин
13:55 08.07.2020
Говоря о возможном наступлении второй волны, представитель Кремля отметил, что решения о повторном введении ограничений будут приниматься правительственным штабом.
В Кремле оценили ситуацию с коронавирусом в России
© Фото: PPI, Keystone Press Agency, Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал обстановку с коронавирусной инфекцией на территории России. По его словам, ситуация дает повод для оптимистических прогнозов, но при этом в отдельных местах динамика еще не достигла позитивных настроений.

«Ситуация так или иначе продолжается, хотя налицо тенденция улучшения, но все равно в некоторых регионах мы видим динамику, которую хотелось бы видеть лучше. Где-то она уже дает повод для оптимистических прогнозов», - заявил Песков.

Говоря о возможном наступлении второй волны инфекции, представитель Кремля отметил, что в таком случае решения о повторных ограничениях будут приниматься правительственным штабом.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата07.07.2020, 17:36
В МИД РФ заявили, что Россия не будет уговаривать США остаться в ДОН
Дата08.07.2020, 10:36
Небо под защитой: в России отмечается День Зенитных ракетных войск
Дата07.07.2020, 02:01
Названа предварительная дата возобновления сезона в NHL
Дата08.07.2020, 01:24
Поставки новейших ЗРС С-500 «Прометей» в армию РФ планируется начать в ближайшие годы
Дата30.06.2020, 14:10
Путин: Россия не допустит лжи и фальсификации в отношении подвига советского народа
Дата25.06.2020, 12:26
Парад Победы в фотографиях: как это было
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
12:57 В стране и мире
СМИ: Дмитрий Нагиев восемь лет скрывал свою внебрачную дочь
12:01 В стране и мире
Видео
«Это ужас, рассадник»: житель Новосибирска возмутился нашествием крыс в городе
11:11 В стране и мире
Страшнее COVID-19 и бубонной чумы: доктор Мясников заявил об опасности нового вируса из Китая
10:49 В стране и мире
«Увидела ужас на его лице»: подруга Ефремова о первых минутах после смертельного ДТП
10:23 В стране и мире
«Не хочу делать шоу»: Авербух впервые прокомментировал роман с Арзамасовой
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Популярное
Популярное
Видео
Капот всмятку: опубликованы уникальные кадры краш-теста автомобиля Aurus
Видео
Очевидцы сняли на видео «рождение» смерчей на Азовском и Черном морях
Видео
Сорвало крыши и повалило деревья: кадры мощного урагана на Кубани
«Не хочу делать шоу»: Авербух впервые прокомментировал роман с Арзамасовой
Страшнее COVID-19 и бубонной чумы: доктор Мясников заявил об опасности нового вируса из Китая
Фадеев рассказал, как сбросил более ста килограммов
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.