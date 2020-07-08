В Кремле оценили ситуацию с коронавирусом в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал обстановку с коронавирусной инфекцией на территории России. По его словам, ситуация дает повод для оптимистических прогнозов, но при этом в отдельных местах динамика еще не достигла позитивных настроений.

«Ситуация так или иначе продолжается, хотя налицо тенденция улучшения, но все равно в некоторых регионах мы видим динамику, которую хотелось бы видеть лучше. Где-то она уже дает повод для оптимистических прогнозов», - заявил Песков.

Говоря о возможном наступлении второй волны инфекции, представитель Кремля отметил, что в таком случае решения о повторных ограничениях будут приниматься правительственным штабом.