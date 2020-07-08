В Роскачестве объяснили, как распознать наличие плесени в кондиционерах

Одним из главных признаков плесени в кондиционере является кислый запах, заявили эксперты Роскачества.

«Почувствовав запах, необходимо осмотреть доступные элементы устройства и при первом же обнаружении плесени рекомендуется выключить кондиционер и провести чистку», - отмечается в сообщении.

Эксперты уточняют, чтобы избавиться от плесени необходимо обращаться за сервисным обслуживанием, так как она может находиться глубоко внутри кондиционера.

«В домашних условиях можно чистить только внешнюю поверхность блока и сетчатый фильтр, а компрессорный наружный блок и элементы, доступные только при разборке», - пояснили в организации.

Для того, чтобы продлить срок службы устройства, за ним нужно ухаживать регулярно и тщательно - фильтр в сплит-системе рекомендуют самостоятельно осматривать один раз в месяц, наружный блок - один раз в год с привлечением специалистов.

Помимо этого, Роскачество советует использовать режим осушения для того, чтобы убрать влагу с теплообменника и предотвратить появление плесени, а также не стоит включать устройство на максимальные режимы.



По мнению специалистов, регулярность чистки кондиционера зависит от частоты его использования, однако первую очистку фильтра необходимо сделать в начале сезона, следуя инструкции устройства.

«Промывать фильтр нужно водой. Также можно замочить его в теплой воде с мылом, поле чего просушить, но без использования фена. Внешние поверхности кондиционера надо протирать влажной тряпкой, внутренние - пропылесосить», - говорится в сообщении.

В Роскачестве также напомнили, что после 6-8 чисток фильтр нуждается в замене, так как его пропускная способность снижается.