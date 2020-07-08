Перевозившая беременную скорая помощь завалилась на бок после сильного ДТП в Челябинске: видео

Беременная женщина и два фельдшера госпитализированы после аварии с участием машины скорой помощи и иномарки на перекрестке в Челябинске.

На кадрах с камер видеонаблюдения видно, что скорая выезжает на перекресток и двигается прямо по крайней левой полосе на красный свет. При этом непонятно, включены ли у машины специальные звуковые и световые сигналы. В этот же момент иномарка на полной ходу вылетает на пересечение дорог, также двигаясь прямо, но по улице, перпендикулярной той, по которой двигалась карета «неотложки».

Потоку, в котором следовала легковая машина горел «зеленый». Врезавшись в скорую помощь, она опрокидывается на бок, а иномарка вылетает на бордюр. Далее на кадрах видно, как очевидцы происходящего подбегают к скорой, чтобы поставить машину на колеса и оказать помощь пострадавшим.