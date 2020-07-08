Глава минздрава Астраханской области заразился COVID-19

У министра здравоохранения Архангельской области Антона Карпунова диагностировали коронавирус, говорится на сайте ведомства.

«Карпунов находится на амбулаторном лечении. Болезнь на данный момент протекает бессимптомно», - уточняется в заявлении.

Отмечается, что тест на COVID-19 министр сделал после того, как инфекция подтвердилось у одного из сотрудников ведомства.

На данный момент Карпунов исключил все контакты, однако продолжает работать в удаленном режиме.

«В рамках эпидрасследования сейчас проходят тестирование сотрудники правительства, которые контактировали с инфицированными», - уточняется в сообщении.

По последним данным, в России общее число инфицированных коронавирусом достигло 700 792 человек.