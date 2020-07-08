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Сорванные крыши, град и удары молнии: как Россия пережила последствия мощного урагана

Валентин Гвоздев
Ирина Егорова
13:39 08.07.2020
На смену 30-градусной жаре пришел мощный ураган.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: Евгений Биятов, РИА Новости

Жара в столице отступает - горожане смогут немного отдохнуть от 30 градусных показателей. В ближайшие пару дней, до выходных, по прогнозам синоптиков, в Москве будет не выше 23 градусов тепла. Но, на смену жаре пришла непогода. Ураган, сильный ветер, грозу и ливни могли наблюдать вчера жители столицы и регионов.

В Путилково ветром снесло торговую палатку вместе с продавцом. На кадрах видно, как металлическая конструкция отрывается от земли, ее сносит ветром, а затем женщину выбрасывает в сторону проезжей части. Она получила травму головы, ей вызвали скорую, и доставили в больницу.

На станции метро «Тушино» МЦД-2 ветер повредил подшивку навеса. Конструкция рухнула прямо на платформу, где стояли люди. В Саратове ураган сорвал крышу с двухэтажного здания. В подмосковном Можайске люди наблюдали град, который был размером с шарик для пинг-понга. Всего в области было повалено более 100 деревьев за вечер.

В Твери во двор одного из местных жителей ветром принесло чей-то надувной бассейн. Мужчина заметил его, когда захотел снять видео урагана.

Очевидцы старались запечатлеть не только буйство воздушной стихии, одному из пользователей удалось снять попадание молнии в Останкинскую телебашню.

По прогнозам синоптиков, дождливая погода продолжится в регионе еще несколько дней. При этом уже с сегодняшнего дня начнется похолодание и жара упадет до 20 градусов.

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