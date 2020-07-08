Песков прокомментировал реакцию ряда СМИ на задержание Сафронова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что публикации некоторых СМИ в поддержку подозреваемого в госизмене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова основаны на эмоциях.



По его словам, в Кремле читали много материалов, связанных с этим делом.

«Эти материалы журналистские в основном основываются на эмоциях. Они, конечно же, не имеют и не могут иметь под собой какой-то реальной информации о результатах работы контрразведки», - сказал Песков.

Решение по данному делу будет приниматься в суде, заключил пресс-секретарь.

Задержание советника главы Роскосмоса было проведено 7 июля. По данным федеральной службы безопасности, Сафронов подозревается в передаче секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве одной из спецслужб НАТО.



По решению суда Сафронов был арестован до 6 сентября.