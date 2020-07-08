Генерал-майор ФСБ рассказал, как спецслужбы вычисляют шпионов

Бывший глава пресс-службы федеральной службы безопасности генерал-майор Александр Михайлов рассказал об алгоритме вычисления шпионов.

По его словам, зачастую данные об информаторе получают из-за рубежа - поступает информация о том, что противник стал обладателем сведений, которые позволяют ему сделать политические или технологические выводы. После этого спецслужбы пытаются найти человека, выдавшего тайну.

«Мы очень часто узнавали именно из-за кордона, что где-то у нас сидит крот. Крот - это человек, который сидит в нашей норе и ворует у нас семечки. Из-за таких людей страна несет не только технологический ущерб, но и репутационный», - отметил Михайлов в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Помимо этого, генерал-майор подчеркнул, что многое зависит от мастерства и способности анализировать обстоятельства.