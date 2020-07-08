Очевидцы сняли на видео «рождение» смерчей на Азовском и Черном морях

Эффектные кадры буйства природы сняли очевидцы на Черноморском и Азовском побережьях Краснодарского края, где 8 июля были зафиксированы смерчи. На видео, опубликованных в Сети, заметно, как в черном небе образовывается воронка, уходящая прямо в море.

Для находящихся на берегу отдыхающих водяная воронка не представляла опасности, так как она так и не вышла на берег, распавшись в море. Сообщений о разрушениях или пострадавших нет.

Москвичей тоже предупредили о риске возникновения торнадо, хотя такие явления, скорее, редкость, для нашей страны, когда для некоторых государств, например, США, они происходят часто из-за столкновений масс воздуха. Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд призвал москвичей не относиться легкомысленно к этой опасности.