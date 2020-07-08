Посетитель клиники в Якутске набросился на врача: видео
Пострадавшая женщина уже обратилась с заявлением о случившемся в полицию.
© Видео: SakhaLife Редакция, Youtube © Фото: SakhaLife Редакция, Youtube
В Якутске посетитель частной стоматологической клиники по необъяснимым причинам ударил врача. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения.
На кадрах с места событий видно, как мужчина сначала стоит перед стойкой администратора, а затем проходит за нее и наносит один удар стоящему там врачу. После этого он сразу же вышел из помещения. Ролик опубликован на YouТube.
Инцидент произошел 8 июля. Пострадавшая женщина уже обратилась с заявлением о случившемся в полицию.