Посетитель клиники в Якутске набросился на врача: видео

В Якутске посетитель частной стоматологической клиники по необъяснимым причинам ударил врача. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения.

На кадрах с места событий видно, как мужчина сначала стоит перед стойкой администратора, а затем проходит за нее и наносит один удар стоящему там врачу. После этого он сразу же вышел из помещения. Ролик опубликован на YouТube.

Инцидент произошел 8 июля. Пострадавшая женщина уже обратилась с заявлением о случившемся в полицию.