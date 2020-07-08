СМИ: муж Пелагеи присваивал деньги и прятал от нее имущество

В ходе бракоразводного процесса спортсмена Ивана Телегина и певицы Пелагеи выяснилось, что он прятал от супруги имущество и присвоил энную сумму денег. При том, что Телегин лично инициировал иск о разделе имущества.

Предметом искового заявления хоккеиста являются совместно нажитые с исполнительницей дом и квартира, в которой она сейчас проживает с трехлетней дочерью. Сама Пелагея планирует получить от мужа, переставшего принимать участие в воспитании ребенка, алименты в размере четверти его ежемесячного дохода.

Однако оказалось, что большая часть некогда семейного бюджета была скрыта Телегиным от раздела. По данным помощника адвоката Пелагеи, которые приводит издание Starhit, после выгодной продажи недвижимости хоккеист решил не оставлять вырученные средства в семье. Также он забрал себе автомобиль марки Bentley, купленный в том числе и на совместные с артисткой средства.

Юрист отметил, что для установления истины необходима подача встречного иска. Телегин настаивает на закрытии судебного процесса от лишних глаз.