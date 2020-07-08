СМИ: в России может подорожать мобильная связь

Во второй половине 2020 года рост тарифов на мобильную связь может увеличиться до 14%, говорится в отчете агентства Content Review.

Согласно данным за первое полугодие, минимальные пакетные тарифы на связь подорожали на 8%.

«Минимальный пакетный тариф по сравнению с декабрем 2019 года подорожал с 270 до 291 рубля. Больше всего увеличились тарифы у Tele2 - на 13%», - пишет «Российская газета» со ссылкой на документ.

По мнению аналитиков, данная тенденция связана с необходимостью компенсировать выпадающую выручку от режима самоизоляции. так как в период с марта по май текущего года сотовые операторы потеряли около 30 млрд рублей.