СМИ: в России может подорожать мобильная связь
По словам аналитиков, во втором полугодии 2020 года минимальные пакетные тарифы могут подорожать в среднем на 14%.
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Во второй половине 2020 года рост тарифов на мобильную связь может увеличиться до 14%, говорится в отчете агентства Content Review.
Согласно данным за первое полугодие, минимальные пакетные тарифы на связь подорожали на 8%.
«Минимальный пакетный тариф по сравнению с декабрем 2019 года подорожал с 270 до 291 рубля. Больше всего увеличились тарифы у Tele2 - на 13%», - пишет «Российская газета» со ссылкой на документ.
По мнению аналитиков, данная тенденция связана с необходимостью компенсировать выпадающую выручку от режима самоизоляции. так как в период с марта по май текущего года сотовые операторы потеряли около 30 млрд рублей.