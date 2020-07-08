СМИ: Дмитрий Нагиев восемь лет скрывал свою внебрачную дочь

Телеведущий Дмитрий Нагиев признал дочь Миру от отношений с Анной Спектор. По информации в СМИ, у актера есть еще один внебрачный ребенок, сын от Натальи Коваленко, которого зовут Марк.

Нагиев признал дочь Миру и дал ей свою фамилию, хоть и не женился на ее матери. По информации сайта «Комсомольской правды», Мире 8 лет и она очень похожа на своего биологического отца. Ранее журналисты смогли даже сфотографировать Нагиева с дочерью. По информации издания, девочка живет в частном доме в Подмосковье, который купил для нее Нагиев.

Согласно официальной информации, он был женат один раз - на матери своего сына Кирилла Алисе Шер. Пара разошлась около 10 лет назад.

Звездные коллеги Нагиева считают правильным, что он не афиширует свою личную жизнь и «держит оборону».

В 2019 году шоумен стал лидером в списке самых выкооплачиваемых актеров в России. Его годовой доход составил 3,2 миллиона долларов.