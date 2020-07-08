Герасимов обсудил обстановку в Сирии с турецким коллегой
Начальник ГШ ВС РФ Валерий Герасимов провел телефонный разговор с начальником генерального штаба Вооруженных Сил Турции генералом армии Яшаром Гюлером.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
8 июля 2020 г. состоялся телефонный разговор между начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генералом армии Валерием Герасимовым и начальником генерального штаба Вооруженных Сил Турции генералом армии Яшаром Гюлером, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
«Стороны обсудили обстановку в Сирийской Арабской Республике и текущую ситуацию в Ливии, а также вопросы взаимодействия между военными ведомствами двух стран», - сообщили в российском военном ведомстве.
В феврале текущего года начальник Генштаба ВС РФ обсудил с турецким коллегой обстановку в Идлибской зоне деэскалации.