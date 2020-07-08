«Норникель» оспорит размер ущерба от разлива топлива в Норильске

В компании «Норникель» заявили, что расчеты ущерба экологии, произведенные Росприроднадзором нуждаются в корректировке. Компания собирается оспаривать результат ведомства, оцененный почти в 148 миллиардов рублей, сообщается на сайте компании. Однако «Норникель» не отказывается ликвидировать последствия аварии за свой счет.

«"Норильский никель" оспаривает размер вреда, причиненного окружающей среде в результате разлива дизельного топлива, рассчитанный Федеральной службой по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор). При этом компания подтверждает обязательство ликвидировать последствия аварии за свой счет», - говорится в сообщении.

Там считают, что расчеты производились на принципах, которые привели к искажению результатов и нуждаются в корректировке.

Ранее Росприроднадзор оценил ущерб экологии, нанесенный разливом топлива в Норильске, в почти 148 миллиардов рублей.

Разлив дизельного топлива в Норильске произошел 29 мая из-за разгерметизации резервуара. В результате в окружающую среду попало свыше 20 тысяч тонн топлива. В компании «Норникель» причиной аварии считают потепление в условиях вечной мерзлоты. Владимир Путин ранее поручил принять законодательные меры для предотвращения подобных инцидентов.