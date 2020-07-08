Страшнее COVID-19 и бубонной чумы: доктор Мясников заявил об опасности нового вируса из Китая

Доктор Александр Мясников предрек появление новых болезней-убийц, которые страшнее коронавируса и бубонной чумы. По его словам, теперь стоит опасаться свинного и птичьего гриппа из Китая.

«Лекарств нет, вакцины нет, убивает детей и молодых. Птичьего гриппа надо бояться. Потому что грипп – не коронавирус. Коронавирус тлеет, а грипп – взрыв», - объяснил он.

Он отметил, что смертность у птичьего гриппа – 35-45 %. Врач напомнил об эпидемии птичьего гриппа в Подмосковье несколько лет назад.

«Просто второй мутации не произошло, не пошло к человеку», - сказал он.

По его словам, коронавирус- это урок, который показывает, что мы ни к чему не готовы.

«Угроза колоссальная. И слава Богу, что пошел коронавирус, который показал, что мы вообще беззащитны», - передает его слова сайт «Комсомольской правды».

Ранее стало известно о нескольких случаях инфицирования бубонной чумой жителей Монголии и Китая. В Роспотребнадзоре РФ отметили, что опасности распространения заболевания в нашей стране нет, однако возможны одиночные случаи заражения.