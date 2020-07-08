«Это ужас, рассадник»: житель Новосибирска возмутился нашествием крыс в городе

В центре Новосибирска появился целый «город крыс», на которых пожаловались местные жители. Они кишат в мусорных контейнерах, на улицах, детских площадках, оборудуют себе норы и тоннели. Кадры с улиц «крысиного города» опубликовал один из новосибирцев.

«Там целый крысиный город с норами и тоннелями! Обнаружил крыс под капотом своего авто! Это же ужас, что в нашем чудном городе, тем более в центре, такой рассадник», - рассказывает автор видео.

Мужчина добавил, что боится близко подходить к мусорным контейнерам, чтобы снимать, что там происходит. Но вокруг действительно огромное количество крысиных нор. Примечательно, что по соседству с «крысиным городом», в здании на Трудовой, 1, располагается департамент энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска.

Некоторые предполагают, что крысы еще больше развелись в городе из-за пандемии коронавируса.