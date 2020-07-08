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Чай, крапива, череда: дерматолог рассказала о первой помощи при солнечных ожогах

Светлана Головина
12:15 08.07.2020
По словам специалиста, для восстановления кожи нельзя использовать сметану, так как она может стать причиной появления различных инфекций.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Karl-Josef Hildenbrand, dpa, Globallookpress

В период пребывания на солнце необходимо пользоваться фармакологическими защитными средствами, чтобы избежать ожогов кожи, а при появлении первых симптомов нужно сразу уходить в тень, рассказала дерматолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова.

В случае, если человек получил солнечный ожог, а с собой нет специальных препаратов, для первой помощи дома можно использовать чайную заварку, отвары череды и крапивы.

«Необходимо взять стерильную марлю или очень чистую салфетку, смочить ее холодным раствором чайной заварки или отваром череды, крапивы и  хорошо отжать. Важно, чтобы повязка была именно влажной,а не мокрой, потому что мокрая повязка может вызвать дополнительный отек», - сказала дерматолог.

Такие влажные примочки за счет содержания полезных веществ в составе настоев позволят снизит болезненность и успокоить воспаленную кожу.

Помимо этого, Галлямова категорически не рекомендовала использовать при солнечных ожогах сметану, так как данный продукт не стерильный и может вызвать серьезные неприятные последствия.

«Сметана - кисломолочный продукт, который может вызвать вторичное поражение кожи. В частности, после ожога, восстановления кожи вы можете занести инфекцию, которая может быть еще более опасной, чем ожог», - пояснила специалист.

Также Галлямова напомнила, что солнечный ожог очень опасен для кожи, поэтому при его получении необходимо отказаться от загара до тех пор, пока кожа не потемнеет.

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