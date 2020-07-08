Помпео объявил о введении санкций против китайских чиновников

Соединенные Штаты Америки намерены ввести санкции, направленные против чиновников КНР как ответ на «ограничение доступа иностранцев в Тибет», за которое, по мнению американской стороны, китайские власти несут ответственность. Такое заявление сделал госсекретарь США Майк Помпео.

На лиц, занимающих должности в составе правительства Китая и его Коммунистической партии, будет наложен ряд визовых ограничений. Санкции коснутся тех чиновников, которые примут участие в разработке и реализации соответствующей политики по вопросам Тибета.

По заявлению американского госсекретаря, китайские власти в настоящее время препятствуют посещению тибетских районов журналистами, дипломатами и даже туристами из США. Граждане же Китая, согласно словам Помпео, до недавнего времени обладали возможностью посещать Соединенные Штаты без дополнительных препятствий.