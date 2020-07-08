Пропавшая на Сахалине девочка попала на камеру видеонаблюдения

Городская камера видеонаблюдения зафиксировала пропавшую на Сахалине восьмилетнюю девочку.

«В ходе расследования уголовного дела с камеры наружного наблюдения одного из зданий, расположенного в планировочном районе Новоалександровск, изъята видеозапись, зафиксировавшая изображение пропавшей малолетней девочки», - информирует региональный СУСК РФ.

На кадрах пропавшая Виктория Теплякова, одетая в шорты и футболку, с повязанной на поясе курткой идет по улице. Девочка делала жесты, характерные для разговора с собеседником, но была одна. Ролик опубликован на YouТube.

Ранее в СУСК было возбуждено уголовное дело об убийстве по факту исчезновения Виктории в понедельник, 6 июля. Девочка вышла из дома и не вернулась, ее местонахождение неизвестно. Поисками занимаются волонтеры и государственные ведомства.