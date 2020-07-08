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Нарушение территориальной целостности РФ приравняют к экстремизму

Ирина Егорова
11:26 08.07.2020
Срок лишения свободы за нарушение территориальной целостности России может составить от шести до десяти лет. За публичные призывы к таким действиям может грозить тюремное заключение на срок до четырех лет.
Нарушение территориальной целостности РФ приравняют к экстремизму
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости

Уголовный кодекс России пополнится новой статьей о лишении свободы на срок до 10 лет за нарушение территориальной целостности России.

«Предлагается дополнить абзац второй пункта 1 статьи 1, указав, что экстремизмом признается нарушение территориальной целостности Российской Федерации, в том числе отчуждение части ее территории. Таким образом, терминология данного закона будет приведена в соответствие с Конституцией и позволит избежать двусмысленного или неопределенного толкования целостности Российской Федерации», - сказал председатель Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений по поправкам в Конституцию Павел Крашенинников.

Срок лишения свободы за нарушение территориальной целостности России может составить от шести до десяти лет. За публичные призывы к таким действиям может грозить тюремное заключение на срок до четырех лет. Также предусматриваются административные штрафы в размере до 300 тысяч рублей, в случае если были использованы СМИ или Интернет, он будет еще больше.

Защита суверенитета и территориальной целостности РФ обеспечивается новыми поправками Конституции России, которые вступили в силу после всенародного голосования 1 июля. Изменения в основной закон страны поддержали 77,92% проголосовавших, против высказались 21,27%. Всего в голосовании приняли участие 67,97% избирателей. 

Именно данную поправку особо выделил министр обороны Сергей Шойгу, заявив о ее важности в условиях, когда практически завершена такая огромная работа по демаркации наших границ, определении нашей территории.

Он отметил, что защищающие историческую память и правду поправки следовало принять давно, еще 10 или 15 лет назад. Шойгу добавил, что подобные поправки отражены в главном законе многих европейских стран. 

Путин подчеркнул, что результаты голосования показали высокий уровень консолидации общества по ключевым вопросам общенационального значения.

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