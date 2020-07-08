Экипажи ВТА отработали ночную посадку на Ан-26: кадры из кабины
В ходе мероприятия летчики отработали взлет и посадку, полет по маршруту и по приборам.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны РФ
В Тверской области на аэродроме Мигалово экипажи военно-транспортной авиации выполнили плановые учебно-тренировочные полеты на самолетах Ан-26.
Особое внимание уделялось выполнению посадки в темное время суток. Также экипажи отрабатывали взаимодействие с группами руководства полетами на аэродроме.
Учебно-тренировочные полеты в ночное время являются одними из обязательных элементов боевой подготовки, которые выполняются для поддержания высокого профессионализма экипажей.