Массовые беспорядки в Белграде: пострадали 43 полицейских и 17 демонстрантов

В ходе ночных беспорядков в Белграде из-за введения комендантского часа пострадали как минимум 43 полицейских и 17 демонстрантов, заявил директор столичной полиции Владимир Ребич.

«Вероятно, их число значительно выше, потому что люди с легкими травмами не обращались за помощью», - добавил он.

По словам Ребича, акция протеста началась внезапно и масштабно, из-за чего правоохранительные органы не были готовы к такому развитию событий и агрессии со стороны демонстрантов.

«Мы применяли физическую силу только тогда, когда она применялась против нас. Мы действовали очень сдержанно, и нам удалось разогнать их всех», - отметил он в эфире национального телевидения RTS.

На данный момент были задержаны 23 человека, остальных злоумышленников будут идентифицировать с помощью камер видеонаблюдения, добавил Ребич.