Туристы забросали камнями тюленя на пляже в Казахстане ради фотографии

На пляже села Курык в Магнистауской области Казахстана туристы забили тюленя ради эффектных фотографий. Видео жестокого обращения с животным было опубликовано очевидцами в Сети.

На кадрах видно, как группа отдыхающих бьет палками и закидывает камнями тюленя на берегу. В то же время остальные туристы вместо того, чтобы помочь ему просто снимают на телефоны.

В каком состоянии находится тюлень сейчас и жив ли он - неизвестно.

На данный момент злоумышленников разыскивают.