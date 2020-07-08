Туристы забросали камнями тюленя на пляже в Казахстане ради фотографии
Кадры жесткого обращения с животным были опубликованы очевидцами в Сети.
© Видео: Сакен Дилдахмет, Facebook © Фото: Сакен Дилдахмет, Facebook
На пляже села Курык в Магнистауской области Казахстана туристы забили тюленя ради эффектных фотографий. Видео жестокого обращения с животным было опубликовано очевидцами в Сети.
На кадрах видно, как группа отдыхающих бьет палками и закидывает камнями тюленя на берегу. В то же время остальные туристы вместо того, чтобы помочь ему просто снимают на телефоны.
В каком состоянии находится тюлень сейчас и жив ли он - неизвестно.
На данный момент злоумышленников разыскивают.