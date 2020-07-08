«Увидела ужас на его лице»: подруга Ефремова о первых минутах после смертельного ДТП

Одной из первых, прибывшей на место ДТП с участием актера Михаила Ефремова, была его подруга ресторатор Татьяна Беркович. Она увидела своего знакомого сидящем на заднем сиденье автомобиля вместе с полицейским. В первые минуты после аварии он был очень растерян.

«Увидела у него такой ужас на лице. Это был человек, который только что получил дубиной по голове», - отметила она.

После этого Ефремов поинтересовался у Беркович о состоянии пострадавшего и попросил ее поехать с ним в больницу, где она впоследствии провела всю ночь вместе с начальников погибшего Сергея Захарова.

По ее словам, никто не думал, что Сергей умрет. Врачи сообщали, что он получил тяжелые травмы. Она подчеркнула, что Ефремов находится в растерянном состоянии примерно двое суток и будет корить себя до конца дней. Она не считает артиста запойным алкоголиком и заявляет, что он никогда не позволял себе садиться в машину в нетрезвом виде, передает Starhit.



Авария произошла вечером 8 июня на Садовом кольце. Михаил Ефремов, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada. Водитель отечественной машины - курьер интернет-магазина Сергей Захаров - скончался от полученных травм.

Артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного опьянения, в его крови медики также обнаружили следы наркотиков. Сейчас Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит лишение свободы на срок до 12 лет.

Недавно адвокат актера Эльман Пашаев сделал сенсационное заявление. Он сообщил, что Ефремов не считает себя виновником аварии, после чего намекнул, что во время ДТП мог быть в машине не один.